Lexus за кражу: серийный похититель шин и дисков лишился премиального авто в Братске

В городе Братске Иркутской области вынесли приговор серийному похитителю автомобильных шин и дисков. Подробности сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным МВД, с июля по октябрь прошлого года ранее судимый мужчина совершил 11 краж с территории организации, специализирующейся на оптовой продаже автомобильных деталей. Ночами фигурант проникал на территорию склада через имеющийся проход в бетонном ограждении.

После этого он выносил автомобильные шины и колесные диски за пределы предприятия, а затем вывозил похищенное на своем автомобиле Lexus RX.

Украденное продавалось через интернет-площадки и автомастерские. Обвиняемый похитил автомобильные шины и колесные диски на общую сумму более одного миллиона рублей.

Похитителя приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Автомобиль Lexus RX конфискован в доход государства.