Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна

Тулунский городской суд Иркутской области рассмотрел административное дело по иску межрайонного прокурора о прекращении полномочий мэра Михаила Гильдебранта в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте суда.

«22 июня суд прекратил досрочно полномочия мэра городского округа муниципального образования "город Тулун" Гильдебранта Михаила Ивановича в связи с утратой доверия с момента вступления решения суда в законную силу», – говорится в сообщении.

Михаил Гильдебрант был избран мэром Тулуна в 2024 году. Ранее он занимал пост мэра Тулунского района. Гильдебрант пришел на смену Юрию Карих, который был задержан в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве.