Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Газовый ажиотаж: почему в России взлетели цены на пропан-бутан при отсутствии дефицита
«Только в бак и по лимиту»: почему в разных регионах России вводят ограничения на заправку
Топливо под контролем: Кобзев лично объехал АЗС и призвал иркутян не паниковать
Все материалы сюжета

Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна

Тулунский городской суд Иркутской области рассмотрел административное дело по иску межрайонного прокурора о прекращении полномочий мэра Михаила Гильдебранта в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте суда.

«22 июня суд прекратил досрочно полномочия мэра городского округа муниципального образования "город Тулун" Гильдебранта Михаила Ивановича в связи с утратой доверия с момента вступления решения суда в законную силу», – говорится в сообщении.

Михаил Гильдебрант был избран мэром Тулуна в 2024 году. Ранее он занимал пост мэра Тулунского района. Гильдебрант пришел на смену Юрию Карих, который был задержан в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес