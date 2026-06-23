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Курсы валют ЦБ РФ на 24 июня: 74,6200 руб/доллар США и 85,4847 руб/евро

ЦБ РФ с 24 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,6200 руб.
  • 1 евро - 85,4847 руб.
  • 10 китайских юаней - 109,9470 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8550 р. (1,16%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8984 р. (1,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1000 р. (1,01%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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