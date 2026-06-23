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Иркутская область откажется от алкоголя в День молодежи

В 31 муниципальном образовании Иркутской области будет ограничена продажа алкогольной продукции в связи с проведением Дня молодежи. Праздник будет отмечаться в различных населенных пунктах в разные даты, следует из данных службы потребительского рынка и лицензирования региона.

Ограничения будут распространяться на розничную продажу алкоголя. Они будут действовать в течение всего дня – с 08:00 до 23:00. На разных территориях предусмотрены свои требования. Меры не распространятся на кафе и рестораны.

За нарушения для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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