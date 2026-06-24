Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июня: 10 068,8496 руб/1 г золота и 159,1800/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 068,8496 руб.

1 грамм серебра - 159,1800 руб.

1 грамм платины - 4 040,0601 руб.

1 грамм палладия - 3 037,2400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 224,5805 р. (2,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8200 р. (3,79%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,4599 р. (2,50%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,8601 р. (2,70%) .

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