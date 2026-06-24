Озвучены детали плана властей для стабилизации топливного рынка: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей, озвучены детали плана властей для стабилизации топливного рынка, в ГД внесен законопроект об эскроу-счетах для всей ипотеки на ИЖС, а в Иркутской области досрочно прекращены полномочия одного из мэров. Подробности – в обзоре СИА.

Сохранение договоренностей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей при проведении мирных переговоров с Украиной, а также озвучил четыре базиса позиции России. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной – на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел».

План стабилизации

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Его детали озвучили «Ведомости». По информации издания, одним из возможных шагов может стать организация поставок моторного топлива в Российскую Федерацию. Для этого Министерству финансов потребуется внести изменения в действующий демпферный механизм, регулирующий топливный рынок. Это позволит правительству производить необходимые выплаты в рамках данного механизма при импорте нефтепродуктов.

Законопроект об эскроу-счетах

В настоящее время эскроу-счета обязательны для льготных ипотечных программ на строительство частных домов по договорам подряда. Депутаты предлагают сделать это условие обязательным для всей ипотеки с подрядом. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает обязательное введение эскроу-счетов для всей ипотеки в сфере ИЖС. В документе отмечается, что сейчас многие заказчики предпочитают не включать в договор строительного подряда условие о размещении денег на эскроу-счетах, поскольку это увеличивает стоимость строительства. Но это несет риски для клиентов.

Прекращение полномочий

Тулунский городской суд Иркутской области рассмотрел административное дело по иску межрайонного прокурора о прекращении полномочий мэра Михаила Гильдебранта в связи с утратой доверия. «22 июня суд прекратил досрочно полномочия мэра городского округа муниципального образования "город Тулун" Гильдебранта Михаила Ивановича в связи с утратой доверия с момента вступления решения суда в законную силу», – говорится в сообщении.

Праздник без алкоголя

В 31 муниципальном образовании Иркутской области будет ограничена продажа алкогольной продукции в связи с проведением Дня молодежи. Праздник будет отмечаться в различных населенных пунктах в разные даты, следует из данных службы потребительского рынка и лицензирования региона. Ограничения будут распространяться на розничную продажу алкоголя. Они будут действовать в течение всего дня – с 08:00 до 23:00. На разных территориях предусмотрены свои требования. Меры не распространятся на кафе и рестораны.