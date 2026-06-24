Иркутянам показали, как городские теплосети проходят проверку на прочность

Жители Иркутска впервые увидели, как энергетики готовят теплосети к зиме. Экскурсия на электрокотельную в микрорайоне Байкальский стала частью открытого диалога Байкальской энергетической компании (БЭК, входит в ЭН+) с горожанами. Гостям показали диспетчерский щит и объяснили, как и зачем каждое лето проводятся гидравлические испытания — без этой трудоемкой работы надежное теплоснабжение зимой невозможно.

В эти дни в Иркутске проходит уже второй этап гидравлических испытаний , отключения коснулись жителей Свердловского и Октябрьского районов. Именно жителям этих округов предложили на час выйти из роли потребителя и посмотреть на работу энергетиков изнутри. Сотрудник управляющей компании Сергей Матвеев, старшая по дому Тамара Невгус, депутат Думы города Александр Квасов, а также представители СМИ наблюдали за ходом испытаний из электрокотельной. Тонкостями профессии делился заместитель директора Ново-Иркутской ТЭЦ, руководитель участка тепловых сетей Владимир Янышевский.

Он рассказал, что средний возраст теплосетей в Иркутске составляет 37 лет при нормативном сроке службы в 25 лет. Они требуют особого внимания: как и пожилым людям трубам нужны регулярные проверки «здоровья». Всего в этом году в Иркутской области предстоит проверить на прочность больше 3,5 тысяч километров трубопроводов. Из них больше половины (1100 км) – это сети областного центра. И гидравлические испытания – самый надежный способ такой проверки.

«На экране вы видите информацию о давлении воды в сетях. Постепенно в течение 10 минут мы повышаем его со стандартных 12 кгс/см² (килограмм-сила на квадратный сантиметр) до 16. Норма – если все время цифры продолжают расти, как сейчас. В этот раз гидравлические испытания прошли успешно. Но если вдруг давление начинает падать, а расход воды – расти, значит, сети не выдержали нагрузку. Теперь нашей команде необходимо найти причину и устранить ее как можно быстрее», – рассказал Владимир Янышевский.

Депутат Думы города Иркутска Александр Квасов отметил, что проведение гидравлических испытаний — жизненная необходимость, но общая задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей: «Хотим договориться с энергетиками о корректировке будущих графиков отключений. Лето – период госэкзаменов и работы детских площадок, хотим совместными усилиями организовать отключения так, чтобы они по минимуму затрагивали образовательные объекты», – отметил депутат.

Энергетики также ответили на волнующие горожан вопросы: объяснили сроки и порядок отключений, почему после отключений может снижаться качество воды, а еще провели экскурсию на главный щит – пункт управления всеми тепловыми сетями областного центра.

«Мне самой было важно разобраться, почему горячую воду отключают на две недели. Это так долго, неужели нельзя все быстрее сделать. И сегодня поняла, насколько это серьезный и трудоемкий процесс. Лучше потерпеть несколько дней, зато зимой жить спокойно, в тепле и с горячей водой», - поделилась впечатлениями старшая по дому Тамара Невгус.