Названы общественные пространства, которые благоустроят в Иркутске в 2027 году

Мэр Иркутска Руслан Болотов назвал пространства, которые стали победителями рейтингового голосования по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» и будут благоустроены в следующем году. Всего свои голоса отдали 64 тысячи человек.

Лидер – «Парк времени» у ЖК «Эволюция», который выбрали 17 983 человека.

На втором месте – парк имени Парижской коммуны. Его поддержал 17 221 иркутянин.

На третьем месте – сквер Дружбы («Шэньян») в Солнечном. За его благоустройство проголосовали 11 302 человека.

На четвёртом месте – сквер «Академический», между микрорайоном Юбилейным и ТЦ «БУМ» (5 754 голоса). Замыкает пятёрку сквер имени Кирова (5 156 голосов).

Начинается разработка проектов благоустройства. После того, как город получит финансирование из федерального бюджета, станет известно количество пространств, которые получится обновить.