Благотворительный фонд Марины Седых провел пленэр для художников в Усть-Куте

В Усть-Куте на берегу реки Куты прошел творческий пленэр, инициатором и организатором выступил Благотворительный фонд Марины Седых. Мероприятие объединило 17 местных мастеров, которые запечатлели природу реки — главного исторического и культурного символа Усть-Кутского района, давшего название городу. Фонд взял на себя полное материально-техническое обеспечение участников.

Созданные работы будут представлены в Усть-Куте осенью в рамках ежегодного благотворительного вечера Фонда Марины Седых. Все средства, вырученные от продажи картин, будут направлены на поддержку благотворительных программ Фонда, реализуемых на территории УКМО.

В 2023 году Фонд провел благотворительный вечер в галерее Виктора Бронштейна в рамках выставки «Настоящее будущее», организованной при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Тогда удалось собрать более 8 млн рублей, которые были направлены на приобретение оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы. В 2024 году, в юбилей Фонда, благотворительные вечера прошли в Усть-Куте и Иркутске, собрав свыше 850 тыс. рублей для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах.

В 2026 году Благотворительный фонд Марины Седых вошел в топ-200 лучших корпоративных фондов России по версии агентства AK&M, заняв 104-е место. В 2025 году Фонд направил почти 72 млн рублей на социальные программы в регионах присутствия ИНК, включая ключевые проекты «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы» и «Здоровье — детям!».

В партнерстве с ИНК Фонд продолжает оказывать системную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, одаренной молодежи, ветеранам войны и труда, пожилым людям, а также многодетным и малообеспеченным семьям. Активно развиваются программы по поддержке детского спорта и сотрудничество с медицинскими и общественными организациями. Фонд, основанный в феврале 2014 года, за время своей деятельности реализовал проекты на общую сумму 270 млн рублей, поддержку получили более чем 12 000 человек.