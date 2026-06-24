Полный запрет: Россия может остановить экспорт дизельного топлива

Правительство рассматривает возможность введения полного запрета на вывоз дизельного топлива из страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. По словам чиновника, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой, но находится под контролем, передаёт "Ъ".

Для стабилизации ситуации власти принимают комплексные меры. Александр Новак отметил, что по всем нефтеперерабатывающим заводам были максимально увеличены производственные мощности, а сроки плановых ремонтов сокращены и перенесены на более позднее время. Кроме того, для стимулирования обеспечения внутреннего рынка подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые в ближайшие дни будут рассмотрены и приняты правительством, передаёт Интерфакс.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объёмов на внутренний рынок. В том числе, в этой связи подготовлены изменения в налоговое законодательство. Правительством в ближайшие дни они будут приняты, рассмотрены», — уточнил он.

Министерство энергетики осуществляет жёсткий контроль над графиками поставок и постоянно работает над их оптимизацией.

Стоит отметить, что это не первая ограничительная мера. С 1 апреля 2026 года в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (срок — до 31 июля 2026 года), а с июня 2026 года введен и запрет на вывоз авиакеросина (до 30 ноября 2026 года). В настоящее время экспорт дизельного топлива разрешен только непосредственно производителям.