Как получить до 149 тысяч рублей: новая выплата для семей с детьми в Иркутской области

В Иркутской области активно реализуется новая мера социальной поддержки для работающих родителей. За три недели с момента старта выплат региональное Отделение Социального фонда России перечислило средства более чем 16 тысячам семей на общую сумму около 500 миллионов рублей. Максимальный размер выплаты на одну семью в регионе составил 149 тысяч рублей.

Условия получения выплаты

Ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей, у которых есть два и более детей. Основные условия для получения выплаты:



- Возраст детей: до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно.

- Среднедушевой доход: не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения в регионе за предыдущий год.

- Налоги: Родитель должен был официально работать в 2025 году и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если доход был только от самозанятости или предпринимательской деятельности без уплаты НДФЛ, право на выплату не возникает.

- Гражданство: Родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер выплаты определяется индивидуально и рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченной родителем за 2025 год, и суммой налога, рассчитанной по ставке 6%. Это позволяет вернуть излишне уплаченные налоги и поддержать семьи с детьми.

Процесс подачи заявления

Для оформления выплаты родителям достаточно подать заявление. Большинство необходимых сведений региональное Отделение Соцфонда запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы, например, подтверждающие очное обучение ребенка.

Подать заявление можно до 1 октября 2026 года через портал госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по Иркутской области или в МФЦ. Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней, а выплата поступает в течение следующих 5 рабочих дней.

Эта мера поддержки направлена на улучшение финансового положения семей с детьми и стимулирование рождаемости в регионе. Социальный фонд России продолжает принимать заявления, и родители могут воспользоваться этой возможностью для получения финансовой помощи.