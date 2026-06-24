Въезд на мыс Цаган-Хушун на Байкале перекрыли бетонными блоками

На озере Байкал в Иркутской области перекрыт въезд на мыс Цаган-Хушун. Бетонные блоки, установленные в нескольких километрах от деревни Курма – традиционного места заезда на косу – теперь препятствуют проезду. Об этом сообщили Народному фронту. Дополнительно размещены знаки, запрещающие движение транспорта.

«Мыс Цаган-Хушун — особо охраняемая природная территория, памятник природы с богатой историей: археологи находили здесь захоронения древнего человека. Здесь гнездятся птицы, а прогулки разрешены только пешие. Однако отдыхающие заезжали на мыс не только на автомобилях, но и на вездеходах с квадроциклами. Проблема тянулась: ещё два года назад после обращения Народного фронта Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала "Заповедное Прибайкалье" устранить нарушения, а прошлым летом эксперты вновь поднимали вопрос», – пояснили в Народном фронте.

В дальнейшем специалисты нацпарка решат вопрос о необходимости дополнительных ограждений. Актуальным остается обустройство пешеходной дорожки через брод в Курме. Перед этим проведут археологическое обследование территории.