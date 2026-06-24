Топливный кризис в России: в 10+ регионах ввели лимиты на заправку из-за ажиотажа

Власти более десяти российских регионов ввели ограничения на продажу автомобильного топлива, чтобы сбить ажиотажный спрос. По данным «Ведомостей», это временная мера, вызванная не физическим дефицитом, а риском его возникновения и логистическими трудностями.

География и масштабы ограничений

Федеральные сети: «Татнефть» ограничила продажу по всей России: 30 л бензина и 60 л дизеля для легковых авто.

«Татнефть» ограничила продажу по всей России: 30 л бензина и 60 л дизеля для легковых авто. Воронежская область: «Лукойл» установил лимиты с 23 июня (30/60 л в городе, 60/200 л на трассе).

«Лукойл» установил лимиты с 23 июня (30/60 л в городе, 60/200 л на трассе). Саратовская область: Лимит 30 л на одну машину (с 23 по 30 июня).

Лимит 30 л на одну машину (с 23 по 30 июня). Омская область: 40 л бензина и 80 л дизеля (200 л на трассах).

40 л бензина и 80 л дизеля (200 л на трассах). Крым и Севастополь: Самые жесткие меры. В Крыму с 21 июня запрещена продажа топлива физлицам, отпуск идет только по талонам для госнужд. В Севастополе — аналогично.

Самые жесткие меры. В Крыму с 21 июня запрещена продажа топлива физлицам, отпуск идет только по талонам для госнужд. В Севастополе — аналогично. Другие регионы: О введении лимитов или приоритетном снабжении экстренных служб заявили власти Тамбовской, Иркутской, Владимирской, Вологодской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской и Новосибирской областей.

Причины и реакция властей

Региональные власти объясняют ситуацию ударами по объектам нефтепереработки на западе страны и внеплановыми ремонтами НПЗ. Правительство РФ признало ситуацию «непростой, но контролируемой».

Для стабилизации рынка правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак заявил, что для обеспечения внутреннего спроса увеличены мощности НПЗ, а сроки их ремонтов перенесены. Также подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые будут приняты в ближайшие дни. Минэнерго осуществляет жесткий контроль над графиками поставок.

Эксперты отмечают, что нормирование — это превентивная мера для борьбы со спекулянтами. Однако аналитики предупреждают, что видя очереди и лимиты, потребители могут начать скупать топливо «впрок», усугубляя панику.