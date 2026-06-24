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Теплотрасса загорелась в Тайшете из-за опасных игр с тополиным пухом

Детская шалость привела к пожару на теплотрассе в городе Тайшете Иркутской области. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«22 июня в 20:32 поступила информация о горении утеплителя теплотрассы. На улицу Горького были направлены шесть огнеборцев и две автоцистерны МЧС России. Пожарные ликвидировали пламя на восьми квадратах в течение пяти минут», – пояснили в ведомстве.

Дознавателям жители близлежащих домов рассказали, что неоднократно видели детей, поджигающих тополиных пух. По предварительным данным, к пожару привела детская шалость с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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