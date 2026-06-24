Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Топливный кризис в России: в 10+ регионах ввели лимиты на заправку из-за ажиотажа
Полный запрет: Россия может остановить экспорт дизельного топлива
Газовый ажиотаж: почему в России взлетели цены на пропан-бутан при отсутствии дефицита
Все материалы сюжета

ЦОДы получат собственный ОКВЭД и льготы на строительство

Аналитический центр при правительстве разработал дорожную карту «Гильотина 2.0» для центров обработки данных (ЦОД). Проект, подлинность которого подтвердили источники в Минцифры и IT-отрасли, предусматривает изменение более 15 нормативных актов для устранения правовой неопределенности и стимулирования развития отрасли, сообщает газета "Ведмости".

Ключевые инициативы дорожной карты

  • Новый статус: Введение самостоятельных кодов ОКВЭД для ЦОДов и майнинговой инфраструктуры, а также закрепление их как отдельного вида разрешенного использования в градостроительном классификаторе.
  • Упрощение строительства: Распространение на ЦОДы льгот по предоставлению земельных участков без торгов, упрощение смены назначения зданий и уведомительный порядок прокладки коммуникаций методом горизонтально направленного бурения.
  • Энергетическая безопасность: Закрепление статуса особо значимого потребителя и снятие ограничений на подключение к электросети при собственной генерации свыше 25 МВт.
  • Технологии и кадры: Разработка правил, учитывающих безлюдный режим работы машинных залов, и введение профильных образовательных специальностей для решения кадрового дефицита.
  • Ускорение инвестиций: Внесение в реестр не только действующих, но и проектируемых объектов, что должно сократить сроки инвестиционного цикла на 6–12 месяцев.

Мнение экспертов

Участники рынка считают, что главная цель документа — снять нормативные барьеры. Эксперты подчеркивают важность мер по энергетике и градостроительству. В то же время отмечается, что некоторые пункты могут выглядеть как ужесточение регулирования, хотя логика «гильотины» направлена на упрощение избыточных требований. Сейчас документ находится в стадии обсуждения и может быть изменен.

Ранее стало известно,  что инвесторов, строящих ЦОДы, могут обязать самостоятельно финансировать строительство необходимой энергетической инфраструктуры. Как заявил вице-премьер Александр Новак, это делается для того, чтобы избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей из-за растущего спроса со стороны IT-сектора. Таким образом, упрощение регуляторики может быть частично нивелировано новыми финансовыми обязательствами для владельцев дата-центров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (515)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес