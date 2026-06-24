ЦОДы получат собственный ОКВЭД и льготы на строительство

Аналитический центр при правительстве разработал дорожную карту «Гильотина 2.0» для центров обработки данных (ЦОД). Проект, подлинность которого подтвердили источники в Минцифры и IT-отрасли, предусматривает изменение более 15 нормативных актов для устранения правовой неопределенности и стимулирования развития отрасли, сообщает газета "Ведмости".

Ключевые инициативы дорожной карты

Новый статус: Введение самостоятельных кодов ОКВЭД для ЦОДов и майнинговой инфраструктуры, а также закрепление их как отдельного вида разрешенного использования в градостроительном классификаторе.

Упрощение строительства: Распространение на ЦОДы льгот по предоставлению земельных участков без торгов, упрощение смены назначения зданий и уведомительный порядок прокладки коммуникаций методом горизонтально направленного бурения.

Энергетическая безопасность: Закрепление статуса особо значимого потребителя и снятие ограничений на подключение к электросети при собственной генерации свыше 25 МВт.

Технологии и кадры: Разработка правил, учитывающих безлюдный режим работы машинных залов, и введение профильных образовательных специальностей для решения кадрового дефицита.

Ускорение инвестиций: Внесение в реестр не только действующих, но и проектируемых объектов, что должно сократить сроки инвестиционного цикла на 6–12 месяцев.

Мнение экспертов

Участники рынка считают, что главная цель документа — снять нормативные барьеры. Эксперты подчеркивают важность мер по энергетике и градостроительству. В то же время отмечается, что некоторые пункты могут выглядеть как ужесточение регулирования, хотя логика «гильотины» направлена на упрощение избыточных требований. Сейчас документ находится в стадии обсуждения и может быть изменен.

Ранее стало известно, что инвесторов, строящих ЦОДы, могут обязать самостоятельно финансировать строительство необходимой энергетической инфраструктуры. Как заявил вице-премьер Александр Новак, это делается для того, чтобы избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей из-за растущего спроса со стороны IT-сектора. Таким образом, упрощение регуляторики может быть частично нивелировано новыми финансовыми обязательствами для владельцев дата-центров.