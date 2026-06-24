Самолет МС-21 успешно прошел испытания на взлет с одним двигателем

Продолжается проверка самолета МС-21, образцы которого строят на авиазаводе в Иркутске. Накануне завершилось несколько новых испытаний, сообщает пресс-служба ОАК.

Полеты выполнялись на полностью импортозамещенном самолете МС-21-310 с полезной нагрузкой, соответствующей 175 пассажирам. Кроме того, осуществлялся взлет с одним двигателем.

«Зафиксирована дальность свыше 3800 км при полезной нагрузке равной 175 пассажирам с обеспечением нормированного резервного запаса топлива», – сообщил по итогам полетов главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин. В компании пояснили, что полет на дальность выполнялся по типовому профилю, максимально имитирующему режим реальной эксплуатации.

Была испытана и возможность взлета при отказе одного из двигателей: дистанция и скороподъемность соответствовали расчетным параметрам.

«Мы довольны итогами полетов. Они проводились с полезной нагрузкой, соответствующей двуклассной компоновке на 175 мест, которую мы согласовали с заказчиком первой партии МС-21. Готовы подтвердить полученные результаты в ходе предстоящих сертификационных испытаний самолета», – заявил первый заместитель управляющего директора, директор Инженерного центра «Яковлева» Анатолий Гайданский.