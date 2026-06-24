Путин заявил о готовности вести переговоры с Украиной на базе стамбульских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы вести переговоры с Украиной на основе договорённостей, достигнутых в Стамбуле. Он подчеркнул, что не видит причин отходить от этих соглашений, передаёт РБК.

«Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договорённостей», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, пытаясь создать впечатление «сильных позиций» для возобновления переговоров.

Путин подчеркнул, что в ходе переговоров должны учитываться также договорённости, достигнутые в Анкоридже, а также реальная обстановка на фронте. Он напомнил о принципах, изложенных им ранее в МИД России, включая вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

По итогам стамбульских переговоров 2022 года был разработан проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Путин ранее отмечал, что Киев отверг этот документ после вывода российских войск из Киевской и Черниговской областей.

Переговоры в 2025 году также проходили в Стамбуле, где Москве передали требования о выводе украинских войск из указанных регионов и отказе от НАТО. Путин утверждает, что выполнение этих условий приведёт к окончательному завершению конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский проект ультиматумом.