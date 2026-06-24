Доллар рвется к 80: почему рубль сдает позиции и чего ждать к концу лета

Внебиржевой курс американской валюты впервые за два месяца поднялся выше отметки 75 рублей, что стало сигналом ослабления российской денежной единицы. Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса и не исключают достижения уровня в 80 рублей за доллар уже к концу августа. Давление на рубль оказывают сразу несколько факторов: падение цен на нефть, снижение предложения экспортной выручки, а также рост спроса со стороны населения, импортеров и покупки валюты Минфином по бюджетному правилу.

23 июня торги начались с резкого скачка — доллар достигал 75,24 рубля, однако к вечеру скорректировался до 74,5 рубля. Это самый высокий уровень закрытия с начала мая. Параллельно юань подорожал более чем на 7 копеек, завершив день у отметки 11,09 рубля. С начала недели американская валюта укрепилась на 2%, китайская — на 1,2%.

Укреплению доллара способствовала и глобальная динамика: индекс DXY вырос на 2% после решения ФРС США сохранить ставку, при этом новый глава регулятора допустил её повышение в текущем году. Высокие ставки делают долларовые активы привлекательнее, оказывая давление на валюты развивающихся стран.

Внутренним триггером для падения стал обвал фондового рынка РФ, спровоцированный решением Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов вместо ожидаемых рынком 50. На фоне этого рос спрос на валюту со стороны спекулянтов (что подтверждает всплеск ставок по юаневым кредитам) и увеличивался интерес компаний к валютному хеджированию.

Дополнительное негативное влияние оказывает дешевеющая нефть.

Краткосрочную поддержку рублю окажет налоговый период, пик выплат которого придется на конец текущей недели. Однако уже со следующей недели этот фактор исчезнет, уступив место сезонному росту спроса на валюту для летних отпусков. В итоге аналитики сходятся во мнении, что к концу лета курс стабилизируется в коридоре от 75 до 80 рублей за доллар, но многое будет зависеть от объемов продаж валюты экспортерами для выплаты дивидендов.