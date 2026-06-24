МТС внедрила систему умного видеомониторинга для борьбы с лесными пожарами в Приангарье

МТС реализовала на территории Иркутской области комплексный проект умного видеомониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного тушения пожаров. В регионе развернуто более 100 интеллектуальных видеокамер, оснащенных встроенной системой анализа, для фиксации дыма и огня. Проект реализован для Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Умные системы видеомониторинга установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС региона в более чем 20 районах Иркутской области. Среди них Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и другие пожароопасные районы Приангарья. Также умные камеры впервые размещены в отдаленных и северных территориях области – Бодайбинском, Киренском, Казачинско-Ленском и других районах. Сигнал с умных видеокамер, установленных на вышках, передается по беспроводным каналам фиксированной связи МТС.

Каждая камера имеет обзор 360° и разрешение 1920x1080. Устройства смонтированы на высоте от 40 до 100 метров с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности. Система умного видеомониторинга позволяет распознавать дым и огонь на дальности до 95 километров. Искусственный интеллект фиксирует изображение с видеокамер, передает время и координаты возгорания диспетчерам лесничеств, а также в Региональную диспетчерскую службу министерства лесного комплекса Иркутской области на установленную видеостену, состоящую из девяти мониторов. Диспетчера лесничеств, отвечающий за мониторинг лесопожарной обстановки и тушения пожаров, анализируют полученную информацию, если факт пожара подтверждается, к месту возгорания выезжают огнеборцы.

«Системы видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров – еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда Приангарья. Наш комплексный проект помогает лесопожарным формированиям оперативно реагировать на обнаруженные на ранней стадии лесные пожары. Помимо установки умных видеокамер и программного обеспечения, мы предоставляем телекоммуникационный канал связи, наличие которого в необходимых местах вблизи лесных массивов, позволяет реализовывать подобные цифровые проекты в регионе», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«География размещения камер видеонаблюдения определена с учетом показателей пожарной опасности лесов, которая позволит контролировать существенные площади лесного фонда, включая труднодоступные северные и отдаленные районы. Видеоконтроль зарекомендовал себя как один из наиболее результативных подходов. В этом году система видеоманиторинга уже показала свою эффективность: было зафиксировано более 90 возгораний на территории Приангарья, что позволило оперативно принять меры по ликвидации лесных пожаров, не дав ему распространиться на большую площадь. В перспективе планируется расширение зоны покрытия системы», – рассказал директор ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» Александр Корольков.

Аналогичные системы видеомониторинга лесных пожаров уже успешно работают в других регионах России. В Приморье умные камеры помогают предотвращать пожары в Ханкайском, Хасанском и других пожароопасных районах края. На Камчатке камеры установили в округах, где расположены самые ценные хвойные леса региона. На Ямале система раннего обнаружения, интегрированная с отечественным программным комплексом, уже в первом сезоне помогла зафиксировать возгорание в пригороде Ноябрьска.