ПроБизнес в Черемхово: как новые технологии и ИИ меняют правила игры для предпринимателей

В Черемхово в Доме молодёжи состоялся форум «ПроБизнес», организованный Сбером. В мероприятии приняли участие местные и предприниматели Иркутской области.

Форум был посвящен практическим вопросам развития бизнеса и новым технологиям, которые уже сегодня влияют на работу компаний. Эксперты Сбера и приглашенные спикеры показали новые цифровые сервисы, рассказали о мерах поддержки бизнеса от государства, новых возможностях управления бизнесом и развития предпринимательских навыков.

Одной из ключевых тем стал искусственный интеллект. Участникам рассказали, как развиваются нейросети в России и мире, на каком этапе находятся технологии сегодня и какие возможности они открывают для бизнеса и повседневной работы. Познакомили предпринимателей с платформой СберБизнес, которая помогает оптимизировать рутинные процессы и сохранить время для принятия решений. Отдельно представили новые возможности ИИ-помощника Сбера ГигаЧат, которого уже используют для решения прикладных задач.

Завершением деловой части стала панельная дискуссия с предпринимателями Черемхово и Иркутска, где обсуждался реальный опыт запуска и развития бизнеса, а также навыки, необходимые предпринимателю сегодня — быстрая адаптация, поиск новых путей развития.

Сергей Слиган, региональный директор Иркутского отделения Сбербанка:

«Такие форумы позволяют предпринимателям напрямую общаться с экспертами и коллегами, обсуждать реальные задачи и находить решения, которые можно применять в работе уже сейчас. Для нас важно создавать пространство, где бизнес может говорить о своем опыте открыто и по делу».