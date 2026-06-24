«У нас нет времени ждать большого экспортного проекта – газификация возможна малыми ресурсами»

Иркутской области остро нужен сетевой газ на юге – без этого не решить назревшие здесь вопросы дефицита тепловой генерации, и, как следствие, развития строительной отрасли, более того – экономики региона. Однако текущая программа газификации региона не предусматривает переброску голубого топлива на юг Приангарья. Вице-президент Союза строителей Иркутской области Денис Воронов убежден, что этот вопрос можно и нужно решать за счет малых месторождений.

Газ для юга

– Иркутская агломерация – единственная территория в регионе, где идет прирост населения. В последние пять лет в ее границах ежегодно вводилось около 800 тысяч – 1 миллиона квадратных метров, – отмечает Денис Воронов. – Однако сейчас лимит тепловых мощностей в Иркутске исчерпан, и без создания дополнительных энергомощностей рост областного центра и ближайших территорий, а также строительной отрасли, в частности, заблокирован.

У БЭК есть планы по наращиванию мощностей Ново-Иркутской ТЭЦ, областному центру необходим и второй крупный теплоисточник на правом берегу, а он возможен только при наличии магистрального газа.

– Не надо забывать, что значительная часть этой территории агломерации находится либо в центральной экологической зоне Байкала, либо в зоне атмосферного влияния, что устанавливает серьезные ограничения. Развитие газовой генерации – это оптимальный путь решения проблемы в данном контексте, – считает эксперт.

Не стоит ждать «Силу Сибири-2»

Ключевой вопрос в этом – откуда брать, столь нужный региону газ? В конце прошлого года Иркутская область предложила на федеральном уровне актуализировать параметры строительства газотранспортной инфраструктуры на территории Иркутской области ввиду новых возможностей, которые мог бы открыть проект “Силы Сибири-2” – магистральный газопровод, который свяжет газовые месторождения Ямала и Западной Сибири с Китаем.

Однако Денис Воронов полагает, что дожидаться прихода в регион масштабного международного проекта «Сила Сибири-2» не стоит. Можно и нужно решать проблему имеющимися ресурсами.

– Это переброска газа небольших независимых владельцев месторождений на юг региона, – считает Денис Воронов. – Аналогичные проекты действуют в ряде регионов Западной Сибири и в Якутии. Свет не сошелся клином на Ковыкте, в Иркутской области достаточно месторождений, суммарные запасы сырья на которых сопоставимы с ковыктинским. Но переброска газа с месторождений независимых поставщиков Приангарья даже не отражена федеральном комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. И это довольно странно при том, что несколько лет обсуждается химический кластер в Усолье-Сибирском, а все города юга области неблагополучны по уровню загрязнению воздуха.

Мультипликативный эффект от газификации

По его мнению, использование ресурсной базы независимых производителей Восточной Сибири на внутреннем потреблении позволит запустить целый ряд процессов, которые приведут и к развитию самих месторождений, и к увеличению спроса на природный газ относительно существующего. И прежде всего – как сырья для новых производств, источник дополнительных налогов на развитие региона.

В частности, можно будет проводить дополнительную геологоразведку без значительных затрат из бюджетных источников, за счет частных инвестиций независимых недропользователей. Более короткое плечо транспортировки приведет к снижению затрат на поставку газа потребителям. А новые отрасли – дата-центры, газохимия – смогут обеспечить дополнительный спрос на него как на сырье, так и на топливо. На втором этапе можно рассмотреть подключение региона к “Силе Сибири-2”, причем этот проект можно реализовать в том числе за счет экспортных доходов.

– Оценка рентабельности проекта региональной газификации, исходя только из методологий XX века о потребности в газе для крупных промышленных потребителей Байкальского региона, не корректна, – убежден Воронов. – Мультипликативный эффект от газификации проявится в «самозарождении» производств множества смежных отраслей экономики. Этот эффект, от снижения расходов на медицину при снижении выбросов от угля до запуска современных производств, сегодня мы можем посчитать лишь «приблизительно». Но он, после выхода газификации на проектный уровень, в течение нескольких лет перекроет размер необходимых инвестиций. Иркутский природный газ – это, прежде всего, сырье для высокотехнологичных производств с добавленной стоимостью на каждый вложенный рубль, несопоставимой с той, что сейчас генерирует региональная экономика.

Новые точки роста, считает эксперт, появятся с запуском «Федерального центра химии» в Усолье-Сибирском, газохимического кластера в Саянске и модернизацией нефтехимического кластера в Ангарске. Это позволит заместить импорт продукции высоких переделов, наладить экспорт химической продукции и увеличить поступления в федеральный и региональный бюджеты. Переработанный газ станет основой для развития газовой энергогенерации.

– Сам же проект строительства обеспечит заказами и доходами региональную строительную отрасль: проектные институты, подрядчиков, поставщиков стройматериалов, – уверен Денис Воронов.