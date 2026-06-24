Гибридный бум: почему продажи подключаемых авто в России выросли на 125%, несмотря на кризис

За первые пять месяцев текущего года продажи автомобилей с возможностью подзарядки от сети (PHEV+EREV) в России выросли более чем вдвое — на 125%, достигнув отметки в 24,6 тысячи единиц. Эксперт «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что это не разовый всплеск, а устойчивый тренд, который пришел надолго.

Лидером сегмента остается бренд Voyah, чьи успехи обеспечивает модель Free российской сборки. С января по май было реализовано 5 102 таких автомобиля из общего объема бренда в 6 407 штук. Второе место занимает Geely с результатом 4 100 проданных машин. Популярностью пользуются как официально поставляемый кроссовер EX5 EM-I (2 713 шт.), так и «параллельный» импорт Galaxy Starship 7 (1 195 шт.). Замыкает тройку российский Evolute со своим единственным гибридом I-Space (3 405 шт.).

Почему дефицит бензина не вызвал бум на электрокары?

Несмотря на перебои с бензином на АЗС, спрос на электромобили в России остался стабильным. По словам Сергея Целикова из «Автостата», покупка автомобиля — это всегда обдуманный процесс, занимающий 2–3 месяца. В случае с первым электрокаром срок принятия решения еще дольше.

«О реальном влиянии кризиса мы узнаем только через несколько месяцев, если проблемы затянутся», — отмечает эксперт. При этом рынок подключаемых гибридов демонстрирует устойчивый рост: продажи за год выросли более чем вдвое, и, по мнению специалиста, этот тренд сохранится надолго.