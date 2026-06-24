Иркутские банки профинансируют реставрацию: инвесторы получат льготы за спасение памятников

В Иркутске состоялось заседание Банковского совета при Губернаторе Иркутской области под председательством зампреда правительства региона Александра Анчугина. В обсуждении приняли участие представители банков, институтов развития и органов власти.

Главными темами стали партнерство финансового сектора с властью для поддержки бизнеса и программа восстановления объектов культурного наследия.

Поддержка бизнеса: Александр Анчугин подчеркнул, что в текущих экономических условиях роль банков критически важна для предприятий, сталкивающихся со снижением платежеспособности. Ключевая задача — помогать бизнесу привлекать льготные кредиты через федеральные механизмы удешевления денег.

Сохранение истории: Особое внимание уделили программе Минкультуры РФ и «ДОМ.РФ» по возрождению памятников архитектуры. Механизм прост: объект в неудовлетворительном состоянии передается инвестору (в собственность или аренду) с обязательством восстановить его, используя льготный кредит.

Для повышения интереса к программе участники предложили:

Сделать информацию о доступных объектах прозрачной.

Предоставлять памятники без торгов при наличии инвестиционных обязательств.

Освобождать инвесторов от арендных платежей и налогов на период реставрации.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что свыше 30 объектов культурного наследия будут восстановлены в регионе по программе льготного кредитования от госкорпорации «ДОМ.РФ». Всего в программу включено 33 объекта, расположенных в Иркутске, Усолье-Сибирском, Тулуне и других муниципалитетах.

Для инвесторов предусмотрены выгодные условия: ставка составит 6% годовых при приспособлении зданий под гостиницы и до 9% — для других целей. На данный момент заявки на восстановление уже поданы на 12 объектов, власти продолжают поиск желающих восстановить остальные здания, которые имеют удобное расположение и потенциал для ведения бизнеса.