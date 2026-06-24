Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Топливный кризис в России: в 10+ регионах ввели лимиты на заправку из-за ажиотажа
Полный запрет: Россия может остановить экспорт дизельного топлива
Газовый ажиотаж: почему в России взлетели цены на пропан-бутан при отсутствии дефицита
Все материалы сюжета

С комфортом для предпринимателей: Примсоцбанк представил корпоративную бизнес-карту

Примсоцбанк представил корпоративную бизнес-карту для юридических лиц и предпринимателей с комфортными условиями обслуживания. В компании рассказали о ее ключевых возможностях.

Карта выпускается к действующему расчётному счёту компании и позволяет эффективно управлять корпоративными расходами. Ее преимуществами являются: 

  • Кэшбэк 0,5% от суммы всех покупок в категориях: «АЗС», «Бронирование гостиниц», «Покупка авиабилетов». Максимальная размер выплаты 1000 руб.;
  • Выдача карты в день обращения в любом офисе банка;
  • Бесплатные СМС и пуш-уведомления о всех операциях;
  • Онлайн-платежи без комиссии (маркетплейсы, интернет-магазины);
  • Гибкий контроль расходов с возможностью установки лимитов на операции.

Как пополнить карту и расчетный счет

Пополнить бизнес-карту можно в банкомате, терминале самообслуживания Примсоцбанка или любого стороннего банка. При пополнении расчетного счета, к которому выдана карта, зачисление денежных средств на карту происходит сразу.

Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте, в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2VfnxyNqZGF

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес