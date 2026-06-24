С комфортом для предпринимателей: Примсоцбанк представил корпоративную бизнес-карту

Примсоцбанк представил корпоративную бизнес-карту для юридических лиц и предпринимателей с комфортными условиями обслуживания. В компании рассказали о ее ключевых возможностях.

Карта выпускается к действующему расчётному счёту компании и позволяет эффективно управлять корпоративными расходами. Ее преимуществами являются:

Кэшбэк 0,5% от суммы всех покупок в категориях: «АЗС», «Бронирование гостиниц», «Покупка авиабилетов». Максимальная размер выплаты 1000 руб.;

Выдача карты в день обращения в любом офисе банка;

Бесплатные СМС и пуш-уведомления о всех операциях;

Онлайн-платежи без комиссии (маркетплейсы, интернет-магазины);

Гибкий контроль расходов с возможностью установки лимитов на операции.

Как пополнить карту и расчетный счет

Пополнить бизнес-карту можно в банкомате, терминале самообслуживания Примсоцбанка или любого стороннего банка. При пополнении расчетного счета, к которому выдана карта, зачисление денежных средств на карту происходит сразу.

Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте, в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

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