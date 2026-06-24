Иркутские вузы вошли в топ-20 рейтинга IT-зарплат SuperJob: выпускники остаются работать в регионе

Два высших учебных заведения Иркутска — ИГУ и ИрНИТУ — заняли высокие позиции в первом совместном рейтинге вузов России по уровню зарплат выпускников в IT-сфере от сервиса SuperJob и Госкорпорации «Роскосмос».

Абсолютным лидером предсказуемо стал МФТИ со средней зарплатой выпускников 350 000 рублей. В тройку лидеров также входят ИТМО, МИФИ, МГУ, Бауманка и ВШЭ с доходом молодых специалистов около 290–300 тысяч рублей.

Результаты иркутских университетов выглядят впечатляюще на фоне общероссийского списка из 85 вузов: