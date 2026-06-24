«Байкал — Сердце Великого Чайного пути»: какой маршрут показали туроператорам и блогерам из Китая и Индии

Приангарье принимает делегацию из Китая и Индии, чтобы продемонстрировать свой туристический потенциал. Тур, организованный совместно с Россотрудничеством и агентством по туризму Иркутской области, призван укрепить международные связи и привлечь новых путешественников.
Ключевой темой визита стало историческое наследие. Для гостей составили маршрут по следам Великого Чайного пути — древней торговой артерии. Как отметила глава агентства по туризму Евгения Николаева, возрождение этих связей — это не только культурный обмен, но и укрепление межгосударственного сотрудничества.
Программа тура: от истории до экстрима
Визит иностранных гостей продлится до 25 июня. В насыщенной программе:
- Обзорные экскурсии по Иркутску и посещение топовых музеев.
- Знакомство с бурятской культурой.
- Путешествие на Байкал с катанием на катере и эко-экскурсией.
- Мастер-класс по исконно сибирским традициям — растопке самовара и завариванию чая.
Бум азиатского туризма
Статистика подтверждает растущий интерес к региону. В 2025 году Иркутскую область посетило более 45 тысяч туристов из Китая (рост в 1,5 раза), а поток гостей из Индии увеличился в 4,5 раза.
Это часть глобального тренда. Напомним, Россия активно рассматривает разные страны, которые могут стать драйверами въездного туризма. Страна привлекает главных «поставщиков» путешественников в мире — Китай и Индию. По итогам круглых столов в Центре стратегических разработок (ЦСР), более 80% китайских туристов в возрасте 18–40 лет хотят посетить Россию, а индийские туроператоры готовы инвестировать в развитие бизнеса.
Статистика подтверждает масштаб этих рынков:
- Китай: Мировой лидер выездного туризма (около 140 млн поездок в год). Взаимный поток с РФ за I квартал вырос на 50%.
- Индия: Самый быстрорастущий рынок (+11,4% ежегодно). Ожидается более 35 млн поездок к 2030 году.