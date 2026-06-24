«Байкал — Сердце Великого Чайного пути»: какой маршрут показали туроператорам и блогерам из Китая и Индии

Приангарье принимает делегацию из Китая и Индии, чтобы продемонстрировать свой туристический потенциал. Тур, организованный совместно с Россотрудничеством и агентством по туризму Иркутской области, призван укрепить международные связи и привлечь новых путешественников.

Ключевой темой визита стало историческое наследие. Для гостей составили маршрут по следам Великого Чайного пути — древней торговой артерии. Как отметила глава агентства по туризму Евгения Николаева, возрождение этих связей — это не только культурный обмен, но и укрепление межгосударственного сотрудничества.

Программа тура: от истории до экстрима

Визит иностранных гостей продлится до 25 июня. В насыщенной программе:

Обзорные экскурсии по Иркутску и посещение топовых музеев.

Знакомство с бурятской культурой.

Путешествие на Байкал с катанием на катере и эко-экскурсией.

Мастер-класс по исконно сибирским традициям — растопке самовара и завариванию чая.

Бум азиатского туризма

Статистика подтверждает растущий интерес к региону. В 2025 году Иркутскую область посетило более 45 тысяч туристов из Китая (рост в 1,5 раза), а поток гостей из Индии увеличился в 4,5 раза.

Это часть глобального тренда. Напомним, Россия активно рассматривает разные страны, которые могут стать драйверами въездного туризма. Страна привлекает главных «поставщиков» путешественников в мире — Китай и Индию. По итогам круглых столов в Центре стратегических разработок (ЦСР), более 80% китайских туристов в возрасте 18–40 лет хотят посетить Россию, а индийские туроператоры готовы инвестировать в развитие бизнеса.

Статистика подтверждает масштаб этих рынков: