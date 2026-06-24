Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в мае по версии портала Выберу.ру . Аналитики изучили условия кредитных продуктов от российских банков из топ-50 по размерам кредитного портфеля на 1 апреля 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты портала учитывали несколько ключевых критериев: предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита, процентные ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, наличие опций для снижения ставки, включая платную, а также размер ежемесячных платежей.

Кроме того, аналитики принимали во внимание возможность возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и другие параметры.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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