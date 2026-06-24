Массовую проверку туристического бизнеса и гидов провели на Ольхоне: итоги

На острове Ольхон в Иркутской области провели массовую проверку туристического бизнеса и гидов, работающих с путешественниками. Накануне состоялся межведомственный рейд, рассказали в региональном правительстве.

Участие в мероприятии приняли сотрудники агентства по туризму Иркутской области совместно с территориальными органами ФНС, Росреестра, МВД по Иркутской области и администрацией Ольхонского района.

В рамках выезда представители ведомств провели профилактические беседы с владельцами гостевых домов. Отдельно было организовано взаимодействие с теми, кто еще не оформил на свою недвижимость статус «гостевой дом», акцентировано внимание на необходимости соблюдения законодательства. Кроме того, инспекторы оценивали статус и особенности деятельности объектов.

В ходе рейда инспекторский состав также проверил работу экскурсоводов и гидов-переводчиков на экскурсионных точках поселка Хужир. В результате проверки среди организованных экскурсионных групп нарушений не выявлено: все экскурсоводы имели действующую аттестацию и обязательные идентификационные нагрудные карточки.

Кроме того, для обмена опытом агентство по туризму инициировало рабочую встречу с представителями ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». По ее итогам был проведен совместный межведомственный рейд по территории Прибайкальского национального парка. Все проверенные транспортные средства имели действующие разрешения на въезд, а сопровождающие гиды – действующую аттестацию.

«В результате этих проверок мы видим, что участники отрасли понимают свою ответственность при работе с туристами. При этом выявлены отдельные вопросы, требующие доработки по вопросам классификации объектов и соблюдения налогового, земельного и миграционного законодательства», – подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.

Инспекторский состав продолжит плановые рейды и профилактическую работу с предпринимателями для обеспечения безопасности, законности и высокого уровня сервиса, предлагаемого туристам в путешествии.