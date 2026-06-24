Жителей Приангарья попросили с пониманием отнестись к проблемам с топливом

В Иркутской области наблюдаются проблемы с топливом, в связи с чем на ряде АЗС действуют ограничения на его продажу. Власти региона попросили отнестись к ситуации с пониманием.

«Приоритетное внимание сейчас отдаем обеспечению топливом транспорта, от работы которого зависят жизненно значимые сферы: речь идет о пожарных машинах, скорой помощи, коммунальных и оперативных служб, общественном транспорте», – отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин.

Он также попросил «отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ограничениям отпуска топлива, быть более внимательными к планированию поездок, в том числе на дальние расстояния».

В федеральный центр направлена сводная заявка о потребностях каждого независимого оператора в бензине и дизельном топливе на ближайшие три месяца: июль, август и сентябрь.

Аэропорт Иркутска обеспечен топливом. Продолжается взаимодействие с Министерством транспорта РФ и Росавиацией по части обеспечения топливными ресурсами малых аэропортов региона для организации социально значимых перевозок.