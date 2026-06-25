Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 9 941,8701 руб/1 г золота и 149,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 941,8701 руб.

1 грамм серебра - 149,5100 руб.

1 грамм платины - 3 957,0400 руб.

1 грамм палладия - 2 966,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 126,9796 р. (1,26%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,6700 р. (6,07%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,0201 р. (2,05%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,6600 р. (2,33%) .

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