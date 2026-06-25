Сервико Иркутский марафон: праздник бега прошёл на ура!

Главным вызовом летнего иркутского марафона-2026 руководитель оргкомитета Артём Детышев назвал погоду. Устойчивые плюс 13 градусов и дождь, по его словам, могли помешать любителям бега принять участие в мероприятии. Но сибиряков плохой погодой не испугаешь, и 21 июня на старт в четырёх дистанциях забега вышли более четырёх тысяч человек от двух до 84 лет. Праздник спорта состоялся и прошёл на ура!

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

«Традиция не прервалась, её продолжила сильная компания»

А ведь полюбившееся за семь лет и ожидаемое тысячами людей спортивное событие действительно могло не состояться. И вовсе не из-за погоды, а потому что марафон в этом году остался без титульного спонсора. Произошло это буквально за пару месяцев до старта.

– Не совсем так мы планировали этот праздник, но жизнь диктует свои условия. Мы благодарны компании «Слата» за семь лет поддержки, которые сформировали в Иркутске новую беговую традицию. И она не прервалась – её продолжила сильная компания, обладающая значительным бэкграундом в поддержке благотворительных и спортивных проектов, «Сервико». Это даёт мощный импульс развитию мероприятия, которое теперь называется «Сервико Иркутский марафон», и мы уверенно бежим дальше в будущее, – прокомментировал ситуацию Артём Детышев.

Артём Детышев, организатор марафона

Фото: Дмитрий Дмитриев

Как отметил директор по стратегическому развитию «Сервико» Василий Донских, компания, которая всегда поддерживает многие виды спорта в регионе, не могла не «подхватить» иркутский марафон. Решение, по его словам, было принято быстро, так как «Сервико» не та организация, где каждый вопрос рассматривается очень долго.

– Такие события, как летний иркутский марафон, надо не просто поддерживать, а развивать и совершенствовать, потому что, во-первых, бег — очень популярный вид спорта в Иркутске: более трёх тысяч иркутян и более тысячи человек из других городов зарегистрировались для участия в мероприятии! Во-вторых, у нас не так много проводится подобных соревнований, где люди могут испытать себя – ведь пробежать 10, 20 и даже 3 километра очень сложно. А борьба с собой, мне кажется, это здорово, потому что даёт нам личностный рост, воспитывает силу воли и учит преодолевать жизненные преграды.

Василий Донских

Фото: Дмирий Дмитриев

«Марафон – отличный способ привлечь внимание к региону»

На выбор участникам, как и раньше, предлагалось четыре классических дистанции.

На дистанцию 21 километр – для хорошо подготовленных любителей бега и спортсменов – в этом году вышли более 260 человек. Среди них – заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин. После финиша он поделился с Газетой Дело своими впечатлениями от участия в мероприятии:

– Сервико Иркутский марафон – замечательное событие, великолепно организованное, с большим количеством участников: и любителей бега, и подготовленных спортсменов. Чувствуется, что иркутяне и наши гости серьёзно готовятся к забегу, тренируются. Радует, что здесь очень много детей, молодёжи. Любое беговое мероприятие для областного центра – это отличный способ привлечь внимание к нашему региону, показать наш красивый город и подтвердить его статус спортивной столицы Восточной Сибири.

Среди тех, кто любит бегать, но ещё не готов перейти в разряд полумарафонца и выбрал забег на 10 километров, оказалось около тысячи человек. В том числе, сотрудник иркутской таможни Юрий Ткач, который уже можно назвать опытным бегуном – он участвует в летнем марафоне с 2023 года и очень серьёзно относится к подготовке: тренируется всё свободное время, и даже обеденный перерыв на работе предпочитает потратить на пробежку. А ещё участвует в различных забегах, которые проходят в регионе, в том числе, в трейловых.

В этом году Юрий улучшил свой личный рекорд больше, чем на минуту и считает это очень хорошим результатом для себя. Он отметил, что ему очень понравилась организация мероприятия, которая из года в год становится всё лучше. Большое количество участников, поддержка болельщиков, по его словам, создавали особую атмосферу, в которой приятно было бежать.

– Раньше я не любил бег, но стоило попробовать – и понравилось. Затягивает. В первую очередь, этот вид спорта даёт мне здоровье, энергию. Первый раз, когда бежал три километра, было тяжело, а сейчас бегу 10 – нормально, и это у меня разминка перед осенним иркутским марафоном, где я побегу уже 21 километр.

Юрий Ткач

Фото: Дмитрий Дмитриев

«Такие мероприятия сплачивают семьи»

Самой массовой традиционно стала трёхкилометровая дистанция – на неё зарегистрировалось больше двух тысяч любителей бега – от людей старшего поколения до самых юных, тех, кто только делает первые серьёзные шаги в этом виде спорта, а также поклонников северной ходьбы.

В этом забеге участвовал и Василий Донских, которого иркутяне хорошо знают как бывшего игрока и капитана иркутской хоккейной команды «Сибскана». Он вышел на старт вместе с дочерью, которая также работает в «Сервико», чтобы своим личным участием поддержать марафон, хотя честно признался нашему изданию, что бег – не самый его любимый вид спорта. Вот что значит – спортивный характер!

Пример топ-менеджера компании, судя по всему, оказался заразительным и для других сотрудников. Например, впервые в этом году в марафоне участвовал работник «Сервико» из Ангарска Артур Самохвалов, а также его жена и дети: девятилетняя дочь и 16-летний сын. Всей семьёй они также бежали 3 км.

– Мы ребята спортивные, постоянно ездим на велосипедах, бегаем, и поэтому загорелись идеей влиться в это движение. Решение приняли быстро, уговаривать никого не пришлось. Такие мероприятия всегда дают позитивные эмоции, но самое главное – они сплачивают семьи, дети смотрят на родителей, берут с них положительный пример, – пояснил Артур свою мотивацию.

Кстати, теперь в планах семьи Самохваловых – участвовать в Сервико марафоне каждый год.

Примечательно, что во многих семьях инициаторами участия в марафоне стали как раз именно дети. Как рассказала нашему изданию сотрудник «Сервико» Екатерина Пакилева, её на забег подвигла 16-летняя дочь: она любит бегать и таким образом решила поддержать компанию, ставшую спонсором мероприятия, и в которой работает мама. Более того, спортивно провести выходной день девушка сагитировала младшую сестру и своего друга.

– Это здорово, что мы стали частью такого замечательного общегородского спортивного праздника, – поделилась эмоциями Екатерина.

А специально для самых юных бегунов от трёх до восьми лет организаторы марафона подготовили детскую дистанцию протяжённостью один километр. Вместе с будущими чемпионами могли бежать и родители.

«Будем ставить новые рекорды»

Отвечая на вопрос Газеты Дело о будущем Сервико Иркутского марафона, Василий Донских уверенно заявил, что поддержка этого популярного события, безусловно, станет для компании многолетней традицией, поскольку «Сервико» ни в один проект не заходит разово. Это всегда долгая история и высокий уровень организации мероприятий.

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

– Будем развивать традицию и совершенствовать организацию проведения марафона, – заверил Василий Донских.

Организационными планами поделился и Артём Детышев. Он отметил, что все беговые маршруты в этом году проходили по центральным историческим улицам Иркутска, и это была прекрасная возможность для иногородних участников познакомиться с городом, увидеть его красоты и достопримечательности.

– При поддержке компании, имеющей безусловный авторитет в нашем регионе, мы будем работать над новыми маршрутами, над качеством события, приглашать профессиональных спортсменов и ставить новые рекорды по количеству участников Сервико Иркутского марафона.

«Марафон объединяет огромное количество людей»

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

–Любой спортивный праздник такого уровня – это всегда событие для города. Но самое главное – эта история объединяет огромное количество людей, сторонников активного образа жизни. Количество участников не снижается: марафон привлекает и совсем юных бегунов, впервые стающих на старт, и опытных атлетов, штурмующих 21 километр. Здесь каждый найдёт вызов себе по силам. А благодаря организаторам, партнёрам и волонтёрам этот праздник спорта становится ярким и запоминающимся.

В этом году марафон обрёл нового титульного партнёра – компанию «Сервико», которая активно проявляет себя в самых разных сферах жизни Иркутска. Уверен, что это сотрудничество выведет событие на ещё более высокий уровень.

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами

Сервико Иркутский марафон 2026

Фото предоставлено организаторами