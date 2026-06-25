«Иркутскэнергосбыт» опубликовал список домов с неисправными счетчиками. Что это значит?

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» обновили список адресов, где выявлены проблемы в работе общедомовых счетчиков. Сейчас в нем значатся более 450 многоквартирных домов. По данным за май показания 456 общедомовых счетчиков в жилых домах Иркутской области не были приняты сбытовой компанией для расчетов.

Больше всего таких помещений в Иркутске – 185, ещё 118 – в Ангарске, 50 - в Братске. Кроме того, неисправные счетчики есть в домах Железногорска-Илимского, Маркова, Мегета, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Белореченска, Черемхова. Актуальный перечень размещен на официальном сайте компании. Показания могут не поступать или не отображаться по нескольким причинам. Самые распространённые – это неисправность самого прибора учета, истечение межповерочного интервала и несвоевременная передача показаний сотрудниками управляющей организации.

Оксана Придиус, зам.директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт»:

– Сейчас люди могут сверить свои адреса и стимулировать управляющие компании к оперативному устранению проблем. Отсутствие корректных показаний общедомовых приборов учета ведет к тому, что начисления производятся не по фактическим показаниям, а на основе средних значений и нормативов, предусмотренных законодательством. Это, как правило, невыгодно для собственников.

В «Иркутскэнергосбыте» напомнили, что собственники помещений имеют право запрашивать у своей управляющей компании информацию о состоянии общедомового счетчика: сроки его поверки, необходимость замены и порядок передачи показаний. Важно помнить, что все оборудование, расположенное внутри дома, находится в зоне ответственности управляющей компании, которую выбирают и нанимают сами жильцы.