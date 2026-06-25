Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
До 119 рублей: актуальные цены на бензин в Иркутске
Длинные очереди к АЗС образовались в Иркутске
«Критических рисков нет»: власти заявили о контроле над ситуацией с авиакеросином
Все материалы сюжета

Кешбэк по вашим правилам: июльское предложение от Примсоцбанка

С 25 июня 2026 года держатели дебетовых и кредитных карт ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут выбрать самые необходимые для себя категории кешбэка на июль. Подробности рассказали в компании.

В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:

  • Супермаркеты и универсамы – 1%, 2%, 3%
  • Развлечения, кинотеатры – 3%, 7%
  • Аксессуары, галантерея – 10%
  • Цветы, флористика – 25%
  • Путешествия – 3%, 7%
  • Детские товары – 5%, 10%
  • Бытовые услуги – 5%, 10%
  • Аренда авто – 10%
  • Весь кешбэк – 1%
  • 4 рубля за поездку на общественном транспорте

Кешбэк 1% на все покупки начисляется клиенту только при выборе категории «Весь кешбэк», с остальными выбранными категориями процент не суммируется. Исключения по покупкам, за которые не будет начислять кешбэк, указаны в Приложении №2 Правил программы лояльности.

А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо четырех категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

  • Здоровье – 5%, 7%
  • Товары для дома и ремонта – 5%, 7%
  • Такси – 5%, 10%

Специальное предложение: бессрочная акция «Суббота в плюсе». Каждую субботу месяца клиент может получить повышенный кешбэк при выборе одной из двух предложенных категорий:

  • Яндекс+АЗС – 5%
  • Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – 5%

Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Набор категорий на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Подробные условия — в Правилах программы лояльности Примсоцбанка, доступных в разделе «Дебетовые карты», подразделе «Информационные документы» на официальном сайте банка. Размер кешбэка и лимиты зависят от тарифного плана карты.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2VfnxvPos1D

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес