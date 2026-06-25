Московский НПЗ закроют минимум на полгода из-за ударов украинских дронов – Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) будет закрыт минимум на шесть месяцев из-за серьёзных повреждений, полученных в результате ударов украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из них, ремонт потребует не менее полугода.

Это осложняет борьбу России с нехваткой топлива, и рассматривается возможность импорта сырья для решения проблемы.

Производство нефтепродуктов в России в мае 2026 года сократилось на 13,5% по сравнению с маем 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. За месяц производство снизилось на 2,3% относительно апреля, а за первые пять месяцев 2026 года падение составило 4,9%. При этом общий промышленный индекс вырос на 0,4% в годовом выражении.

В мае главы российских регионов сообщали об атаках на НПЗ со стороны Украины. В начале июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, а с апреля действует полный запрет на экспорт бензина до конца июля. Топливный рынок остаётся в центре внимания из-за дефицита горючего в ряде регионов, включая Крым, Севастополь и Краснодарский край.

Вице-премьер Александр Новак 23 июня охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как «непростую, но контролируемую». Власти разработали комплекс мер по увеличению поставок, включая перенос плановых ремонтов на НПЗ и рассмотрение полного запрета на экспорт дизельного топлива.