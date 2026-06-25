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Новое дно: почему Индекс МосБиржи обвалился до уровней марта 2023 года и куда двинется дальше

Российский фондовый рынок не смог удержать восходящую коррекцию вторника. После нескольких неудачных попыток отскока в начале торгов в среду снижение лишь ускорилось. Давление на котировки оказало ухудшение геополитического новостного фона и падение цен на нефть.

В ходе сессии Индекс МосБиржи впервые с февраля-марта 2023 года опускался ниже отметки 2230 пунктов, тестируя минимумы полуторагодовой давности. К вечеру паника немного утихла, позволив индексу скорректироваться вверх, однако этот импульс пока выглядит неуверенно.

Ключевые факторы падения:

  1. Геополитика: Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о неприемлемости предварительных условий для переговоров по Украине усилили напряженность.
  2. Нефть: Ускорение снижения стоимости «черного золота» традиционно давит на сырьевой сектор и рубль.
  3. Макроэкономика: Данные по инфляции оказались негативными, показав заметное ускорение, что добавляет неопределенности перед ближайшим заседанием ЦБ.

Техническая картина остается слабой. Промежуточная поддержка в зоне 2235–2255 п. пока держится, но пробой минимума дня (2230 п.) откроет дорогу к следующей цели — области 2070–2140 п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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