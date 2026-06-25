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Секрет майской прибыли банков: кому дали триллионы, а у кого забрали вклады

Прибыль банковского сектора в мае осталась на стабильно высоком уровне и составила 362 млрд рублей, сообщает Центробанк. Однако итоговый финансовый результат оказался чуть ниже из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг.

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В корпоративном кредитовании наблюдается замедление: портфель вырос всего на 1,5% (после 1,9% в апреле). При этом половина новых займов пришлась на госкомпании и застройщиков. В годовом выражении задолженность бизнеса перед банками увеличилась на 13,6%.

Рынок ипотеки продолжает стагнировать. Задолженность населения по жилищным кредитам выросла лишь на 0,3%. Это может быть связано с завершением массовой льготной программы. Зато сегмент потребкредитования показал резкий рост — сразу на 1,4% после скромных 0,1% в апреле, что объясняется сезонными тратами граждан на отпуск.

Интересная динамика сложилась и со вкладами:

  1. Средства физлиц сократились на 0,8%, так как майские социальные выплаты были авансированы на апрель, а деньги ушли на праздничные расходы.
  2. Средства компаний, наоборот, выросли на 2,9% благодаря компаниям-экспортёрам, которые пополнили счета после уплаты квартальных налогов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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