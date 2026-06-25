Резкий скачок цен на бензин разогревает инфляцию

Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 июня выросли на 0,25%, что стало резким ускорением по сравнению с показателем предыдущей недели (0,15%). Об этом свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция также продолжила рост, достигнув к 22 июня отметки в 5,85% против 5,63% неделей ранее.

Главным драйвером этого скачка послужило подорожание топлива: средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 3%, а дизельного топлива — на 2,7%. С начала года потребительские цены выросли на 3,94%, а только за текущий месяц — на 0,63%.

На этом фоне решение Банка России выглядит неожиданно сдержанным. Регулятор снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта, проигнорировав прогнозы аналитиков о снижении на 0,5 п.п. Более того, ЦБ ужесточил свою риторику. Он отметил, что бюджетная политика в ближайшие три года будет носить более стимулирующий характер, чем ожидалось. По мнению регулятора, это создает риски и может потребовать установления более высокой ключевой ставки, чем планировалось в апрельском базовом сценарии.

ЦБ не исключил, что возьмёт паузу в июле.