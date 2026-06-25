Иркутский парадокс: масло и овощи падают в цене, пока бензин дорожает и разгоняет инфляцию

В мае в Иркутской области наметилась разнонаправленная динамика цен на продукты. По данным Банка России, продовольствие в целом подешевело на 0,3% по сравнению с апрелем. Заместитель управляющего Отделением Иркутск ЦБ Константин Ермолаев выделяет три ключевых факта:

Овощи и фрукты дешевеют. Сезонное снижение затрат на освещение и отопление теплиц, рост отечественного производства и укрепление рубля привели к удешевлению огурцов, помидоров, сладких перцев и бананов. За год цены на эту категорию упали на 1,3%. Масло и жиры продолжают дешеветь. Увеличение производства молока привело к избытку сливочного масла (оно дешевеет пятый месяц подряд), а из-за укрепления рубля и снижения спроса падает цена на оливковое масло. За год сливочное масло потеряло в цене 13,2%, оливковое — 9,3%. Сахар дорожает. Традиционное сокращение производства после завершения сезона переработки сырья и рост расходов на логистику привели к росту цен на сахар в мае.

Годовая инфляция в Приангарье ускорилась до 5,9%.

Однако в июне ситуация с инфляцией может усугубиться из-за топливного кризиса. Так, по последним данным Росстата, резкий скачок цен на бензин (+3%) и дизельное топливо служит главным драйвером инфляции, которая за неделю выросла с 5,63% до 5,85%. Это создает риски для дальнейшего роста цен на все категории товаров.

Напомним, 19 июня регулятор снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25%., но не исключил, что в июле возьмёт паузу.