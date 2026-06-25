В более чем 20 регионах России ограничили продажу топлива: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Лавров назвал ОБСЕ «полумертвой» структурой, ГД приняла закон о новом виде вклада на основании договора жилищных сбережений, в более чем 20 регионах России ограничили продажу топлива, а жителей Иркутской области попросили отнестись к топливной проблеме с пониманием. Подробнее – в обзоре СИА.

Выход из ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая превратилась в «полумертвую». «ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с [замглавы МИД РФ] Александром Грушко говорили, спорили – это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации», – сказал Лавров.

Новый вид вклада

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который вводит новый вид вклада для физических лиц, размещаемый на основании договора жилищных сбережений. Мера вступит в силу 1 января 2027 года. Вклад позволит накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования ИЖС, а также участия в долевом строительстве. Банк сможет предоставить такому вкладчику и кредит на улучшение жилищных условий.

Топливные ограничения

В июне свыше 20 российских регионов, включая Крым, Пензенскую, Иркутскую, Вологодскую и Тюменскую области, ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. На ряде территорий в одни руки продают не больше 20 литров. Топливо в канистры не продается – залить его можно лишь в бак автомобиля. На некоторых заправках бензин физические лица вообще не могут приобрести бензин. Перед АЗС наблюдаются большие очереди. Цены уверенно растут. Власти принимают меры для стабилизации ситуации.

Требование понимания

Жителей Приангарья попросили с пониманием отнестись к проблемам с топливом. «Приоритетное внимание сейчас отдаем обеспечению топливом транспорта, от работы которого зависят жизненно значимые сферы: речь идет о пожарных машинах, скорой помощи, коммунальных и оперативных служб, общественном транспорте», – отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин.

Массовые проверки

На острове Ольхон в Иркутской области провели массовую проверку туристического бизнеса и гидов, работающих с путешественниками. По данным властей, среди организованных экскурсионных групп нарушений не выявлено: все экскурсоводы имели действующую аттестацию и обязательные идентификационные нагрудные карточки. «В результате этих проверок мы видим, что участники отрасли понимают свою ответственность при работе с туристами», – резюмировали власти, пояснив, что работа будет продолжена.