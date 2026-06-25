«Стройки-призраки» множатся: почему объем недостроенного жилья в России вырос на 30%

Объем строящегося жилья с переносом сроков ввода в эксплуатацию за год вырос на 30% (до 15,8 млн кв. м), а доля таких проектов достигла 12,6%. Это следствие падения спроса на новостройки, которое вынуждает застройщиков менять тактику, сообщает газета "Ведомости".

Несмотря на отмену моратория на штрафы за задержку сдачи квартир, ситуация кардинально не улучшилась. Эксперты называют несколько причин этого тренда:

Накопленные проблемы: Многие проекты были запущены в другой экономической реальности и несут груз логистических, кадровых и финансовых трудностей прошлых лет.

Экономическая логика: Девелоперы намеренно откладывают ввод домов, если квартиры еще не распроданы. После сдачи растут расходы на обслуживание кредита (по более высокой ставке), налоги и содержание непроданных помещений.

Снижение спроса: Главная причина — сокращение доступности ипотеки. Застройщикам невыгодно завершать проект, если на эскроу-счетах лежат деньги за непроданную недвижимость.

При этом аналитики отмечают, что статистика может быть искажена: часть объектов попадает в эту категорию из-за формального изменения дат в декларациях при переходе от пассивной стадии строительства к активной.

Проблема носит общероссийский характер: рост числа долгостроев зафиксирован в 55 из 89 регионов страны.