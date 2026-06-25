Топливный кризис: Госдума ввела субсидии на импорт бензина

Госдума приняла закон о корректировке топливного демпфера, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Ключевое нововведение — введение субсидий для компаний, которые импортируют бензин в Россию, передают "Ведомости".

Закон устанавливает разные правила расчёта выплат в зависимости от страны происхождения топлива:

Из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан): Коэффициент для расчёта субсидии увеличен с 0,68 до 0,9. Это означает, что государство будет компенсировать импортёрам большую часть разницы между экспортной и внутренней ценой, делая поставки из этих стран более выгодными.

Из других стран: Размер выплаты будет привязан к мировым котировкам. Основой послужит средняя цена на бензин Аи-92 в Индии плюс стоимость доставки этого топлива морем в российские порты.

Таким образом власти рассчитывают создать экономические стимулы для увеличения поставок бензина из-за рубежа и насытить внутренний рынок, где наблюдается дефицит.

Вице-премьер Александр Новак 23 июня охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как «непростую, но контролируемую». Власти разработали комплекс мер по увеличению поставок, включая перенос плановых ремонтов на НПЗ и рассмотрение полного запрета на экспорт дизельного топлива.