«Критических рисков нет»: власти заявили о контроле над ситуацией с авиакеросином

Ситуация с обеспечением авиационным топливом в России находится под полным контролем. Министр транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что критических рисков для авиаперевозчиков нет: Минтранс совместно с топливно-энергетическим комплексом ежедневно отслеживает поставки керосина, сообщает газета "Ведомости".

Эти заявления прозвучали на фоне введённого с 1 июня по 30 ноября запрета на экспорт авиатоплива — меры, принятой правительством для стабилизации внутреннего рынка. Важно отметить, что запрет не коснулся уже оформленных партий топлива и поставок по межправительственным соглашениям.

Подтверждением стабильности служат слова вице-премьера Виталия Савельева от 24 июня: российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы строго по расписанию, не меняя график полетов и не отказывая пассажирам в перевозке.