Длинные очереди к АЗС образовались в Иркутске

В связи с ограничениями, действующими на различных АЗС, в Иркутске образовались длинные очереди перед ними. Время ожидания составляло до двух часов, сообщает СИА.

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До заправок сформировались пробки: например, на улице Байкальской ряд машин растянулся от Байкальского микрорайона до Лисихи, на Трактовой – от Узловой до Бакалеи.

Обстановка связана с действующими в регионе ограничительными мерами: на ряде заправок топливо в канистры не продают – заправить можно лишь бак автомобиля, действует ограничение на количество продаваемого топлива в одни руки, где-то бензина и вовсе нет.

Власти Иркутской области работают над стабилизацией ситуации и попросили жителей отнестись к проблеме с пониманием.