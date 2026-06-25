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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
До 119 рублей: актуальные цены на бензин в Иркутске
Длинные очереди к АЗС образовались в Иркутске
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Длинные очереди к АЗС образовались в Иркутске

В связи с ограничениями, действующими на различных АЗС, в Иркутске образовались длинные очереди перед ними. Время ожидания составляло до двух часов, сообщает СИА.

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Фото: СИА

До заправок сформировались пробки: например, на улице Байкальской ряд машин растянулся от Байкальского микрорайона до Лисихи, на Трактовой – от Узловой до Бакалеи.

Обстановка связана с действующими в регионе ограничительными мерами: на ряде заправок топливо в канистры не продают – заправить можно лишь бак автомобиля, действует ограничение на количество продаваемого топлива в одни руки, где-то бензина и вовсе нет.

Власти Иркутской области работают над стабилизацией ситуации и попросили жителей отнестись к проблеме с пониманием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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