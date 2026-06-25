До 119 рублей: актуальные цены на бензин в Иркутске

На фоне непростой ситуации на топливном рынке стоимость горючего в Иркутске меняется ежедневно. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию на 25 июня.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 74 рубля 80 копеек

АИ-95 — 78 рублей 40 копеек

АИ-98 — 118 рублей

Дт — 94 рубля 50 копеек

По данным компании, бензин на заправках отпускают только по топливным картам.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек

АИ-100 — 115 рублей

Дт — 91 рубль 50 копеек

В компании сообщили, что в настоящее время приобрести бензин можно только в утренние часы.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рубля 70 копеек

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек

АИ-100 — 116 рублей

Дт — 93 рубля 50 копеек

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 50 копеек

АИ-95 — 68 рублей 15 копеек

АИ-100 — 94 рублей 5 копеек

Дт — 84 рубля 80 копеек

На заправках «Газпромнефть»