До 119 рублей: актуальные цены на бензин в Иркутске

На фоне непростой ситуации на топливном рынке стоимость горючего в Иркутске меняется ежедневно. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию на 25 июня.
На заправках «КрайсНефть»
- АИ-92 — 74 рубля 80 копеек
- АИ-95 — 78 рублей 40 копеек
- АИ-98 — 118 рублей
- Дт — 94 рубля 50 копеек
По данным компании, бензин на заправках отпускают только по топливным картам.
На заправках БРК
- АИ-92 — 73 рубля 50 копеек
- АИ-95 — 77 рублей 30 копеек
- АИ-100 — 115 рублей
- Дт — 91 рубль 50 копеек
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25 июня 2026
В компании сообщили, что в настоящее время приобрести бензин можно только в утренние часы.
На заправках ОМНИ
- АИ-92 — 75 рубля 70 копеек
- АИ-95 — 79 рублей 80 копеек
- АИ-100 — 116 рублей
- Дт — 93 рубля 50 копеек
На заправках «Роснефть»
- АИ-92 — 64 рубля 50 копеек
- АИ-95 — 68 рублей 15 копеек
- АИ-100 — 94 рублей 5 копеек
- Дт — 84 рубля 80 копеек
На заправках «Газпромнефть»
- АИ-92 — 75 рубля 80 копеек
- АИ-95 — 79 рублей 40 копеек
- АИ-98 — 119 рублей
- Дт — 96 рублей