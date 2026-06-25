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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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До 119 рублей: актуальные цены на бензин в Иркутске

На фоне непростой ситуации на топливном рынке стоимость горючего в Иркутске меняется ежедневно. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию на 25 июня.

На заправках «КрайсНефть»

  • АИ-92 — 74 рубля 80 копеек
  • АИ-95 — 78 рублей 40 копеек
  • АИ-98 — 118 рублей
  • Дт  — 94 рубля 50 копеек

По данным компании, бензин на заправках отпускают только по топливным картам.

На заправках БРК

  • АИ-92 — 73 рубля 50 копеек
  • АИ-95 — 77 рублей 30 копеек
  • АИ-100 — 115 рублей
  • Дт — 91 рубль 50 копеек

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В компании сообщили, что в настоящее время приобрести бензин можно только в утренние часы.

На заправках ОМНИ

  • АИ-92 — 75 рубля 70 копеек
  • АИ-95 — 79 рублей 80 копеек
  • АИ-100 — 116 рублей
  • Дт — 93 рубля 50 копеек

На заправках «Роснефть»

  • АИ-92 — 64 рубля 50 копеек
  • АИ-95 — 68 рублей 15 копеек
  • АИ-100 — 94 рублей 5 копеек
  • Дт — 84 рубля 80 копеек

На заправках «Газпромнефть»

  • АИ-92 — 75 рубля 80 копеек
  • АИ-95 — 79 рублей 40 копеек
  • АИ-98 — 119 рублей
  • Дт — 96 рублей

/ Сибирское Информационное Агентство /
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