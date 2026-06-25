Рост стоимости частных домов зафиксировали в Иркутской области

Аналитики федерального портала «Мир квартир» подсчитали, как изменилась стоимость частных домов в различных регионах России по итогам первого полугодия 2026-го. В Иркутской области их цена увеличилась.

Средняя цена частного дома в Приангарье за шесть месяцев выросла на 3,3% и составила 5,9 млн рублей. Это выше среднего российского показателя, который составляет 1,7%.

Самый интенсивный рост цен на домовладения отмечен в Магаданской области – 11,7%, Чукотском АО – 10,2%, Забайкальском крае – 9,1%, Хабаровском – 7,6%, Курганской области – 7,1%.

Снизилась стоимость индивидуального жилья более всего в Вологодской области – 6,5%, Ямало-Ненецком АО – 4,1%, республиках Хакасия – 4,1%, Якутия – 3,6%, Карелия – 3,3%.