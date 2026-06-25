Самолет МС-21 получит сертификат только к концу 2027 года

Летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027-го, получить сертификат – до конца следующего года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы. И планируем ее завершить в первом квартале следующего года и уже к концу года получить сертификат. Этот запас нужен для того, чтобы с коллегами из сертификационных центров, из Росавиации, закончить всю документальную работу», – сказал министр.

МС-21-310 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет «Яковлева» с российским двигателем ПД-14. После санкций в проекте начали замену иностранных компонентов, из-за чего потребовались новые испытания. Сейчас тестируют уже импортозамещенные образцы.