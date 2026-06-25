Братский аэропорт обновят к августу: готовность реконструкции взлетно-посадочной полосы достигла 85%

В Братске работы по масштабной реконструкции аэродромной инфраструктуры вышли на завершающую стадию. На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 85%, а ввод обновлённого комплекса в эксплуатацию запланирован на август текущего года.

Как сообщили в пресс-службе, до конца июля подрядчикам предстоит выполнить укладку порядка 7 тысяч кубометров цементобетона, завершить планировку территории площадью около 12 тысяч кв. м и установить 30 огней светосигнального оборудования.

«В июле должны быть закончены все так называемые мокрые процессы. Август будет посвящён благоустройству территории. Все работы идут в соответствии с графиком», — рассказал главный специалист ФКУ «Ространсмодернизация» Сергей Ухалов.

Ключевые изменения

В этом сезоне строители сфокусируются на рулёжной дорожке Charlie, участке магистральной дорожки и уширении взлётно-посадочной полосы. Фактически создаётся новая площадка для разворота воздушных судов размером 100,5 на 187 метров. Работа приёмочной комиссии начнётся в августе, а передача объекта в эксплуатацию намечена на сентябрь.

По словам управляющего директора аэропорта Сергея Денисенко, главная цель проекта — сделать аэропорт более надёжным и безопасным, обеспечив его дальнейшее развитие. Гарантийный срок на все работы составит пять лет.