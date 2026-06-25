Наличный кризис: банковская система России потеряла 2 трлн рублей

К середине июня банковская система столкнулась с беспрецедентным оттоком средств. Дефицит ликвидности достиг 1,9 трлн рублей, а объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 трлн — это больше, чем за весь предыдущий год, сообщают "Известия". Эксперты бьют тревогу: россияне массово забирают деньги из банков.

Причинами паники называют комплекс факторов: перебои с интернетом, ужесточение контроля за переводами, снижение ставок по вкладам и налоговые изменения, сделавшие расчеты наличными более выгодными для бизнеса.

Сигналы тревоги:

Зависимость от ЦБ: Отдельные банки уже не справляются сами — объем займов у регулятора за месяц подскочил на 18% и достиг 6,1 трлн рублей.

Паралич кредитования: Главный риск — разрыв связи между ключевой ставкой и реальными кредитами. Даже если ЦБ снизит ставку, банки не смогут удешевить займы из-за дорогого фондирования.

Экономический спад: Потребительское кредитование сокращается на 2% в годовом выражении, а выдача займов малому и среднему бизнесу (без учета застройщиков) рухнула на 7%.

ЦБ уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на год до 2,4–3,6 трлн рублей. Хотя средства населения в банках формально растут (в апреле +1,7%), система теряет управляемость.