ИНК представит вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Иркутская нефтяная компания (ИНК) примет участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Иркутская область в этом году выступает столицей федерального этапа Ярмарки. Мероприятия пройдут 26 и 27 июня в Иркутске и Усть-Куте. Площадки компании будут работать одновременно в двух городах: в Иркутске – во Дворце спорта «Труд» (Карла Маркса, 12), в Усть-Куте — в Центре занятости населения (Реброва-Денисова, 3). Время проведения ярмарки в обоих городах — с 10:00 до 16:00.

Специалисты блока управления персоналом ИНК проведут индивидуальные консультации для кандидатов. Участники смогут на месте пройти экспресс-собеседование, что значительно сокращает путь от подачи резюме до трудоустройства. Соискателям рекомендуется иметь при себе распечатанное резюме для детального разбора навыков.

Для молодежи и студентов ИНК подготовила интерактивный формат — интеллектуальный квиз. В игровой форме участники узнают о специфике нефтегазовой отрасли, современных технологиях добычи и переработки, а также о карьерных треках в компании. Подробно участникам расскажут об образовательных проектах предприятия: ИНК-Классе, Академии ИНК, стажировках и др.

Особое внимание на ярмарке в Усть-Куте будет уделено проекту «ПрофСтарт». Программа разработана для местных жителей, не имеющих профильного образования и опыта работы в отрасли. Для участников предусмотрено официальное трудоустройство с первого дня обучения, выплата заработной платы и полный социальный пакет: ДМС, санаторно-курортный отдых, дополнительное обучение, частичная оплата детского отдыха и др.