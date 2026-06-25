T2 обеспечил сетью 4G новый терминал прилета в аэропорту Иркутска

Мобильный оператор T2 первым среди мобильных операторов запустил быстрый интернет и устойчивую голосовую связь в терминале прилета внутренних линий иркутского аэропорта. Чтобы пассажиры смогли пользоваться качественной связью на всей территории комплекса, инженеры компании реализовали комплексное техническое решение, установив телеком-оборудование внутри здания. Сетью 2G/4G покрыты зона получения багажа, зал ожидания, парковка и часть летного поля.

Инженеры T2 завершили технические работы на территории нового терминала международного аэропорта «Иркутск», установив телеком-оборудование внутри здания площадью 2,6 тыс. кв. м. Сетью 2G/4G покрыты все ключевые зоны комплекса: зал ожидания вместимостью 350 мест, зона выдачи багажа с двумя лентами, автомобильная парковка и часть взлетно-посадочной полосы.

Плановая пропускная способность нового терминала – 800 человек в час. Благодаря качественному покрытию, абоненты T2 могут комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами сразу после прилета: заказывать такси через приложения, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и слушать аудиокниги в ожидании транзитного рейса.

Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2:

«Мы планомерно развиваем сеть на территории Иркутской области и уделяем особое внимание объектам социальной значимости. Иркутск – важный транспортный узел и туристический центр Восточной Сибири, а сам аэропорт – это первый контакт туристов с нашим регионом. Очень важно, чтобы впечатление от знакомства с Иркутском было комфортным и приятным, поэтому со своей стороны мы сделали все, чтобы обеспечить качественную связь и бесшовное покрытие на территории нового терминала прилета. Команда наших инженеров проделала масштабную и сложную работу, чтобы обеспечить максимальный комфорт абонентам».

Запуск сети 2G/4G в терминале прилета аэропорта Иркутска стала частью масштабной стратегии Т2 по наращиванию indoor-покрытия в аэропортах Сибири и Дальнего Востока. Ранее компания обеспечила аналогичной связью новые терминалы в Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Республике Бурятии.